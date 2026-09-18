Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nde yapılan değişiklike İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı kapsamında çalışacak kişiler, belirli şartlarla asgari kadroda gösterilebilecek.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan düzenleme, gazete ve internet haber sitelerinin İŞKUR İşbaşı Eğitim Programından yararlanmasına ilişkin yeni kurallar getiriyor.

Yönetmeliğe eklenen hükme göre, gerekli şartları taşıyan gazete ve internet haber siteleri, asgari kadrolarında program kapsamında çalışacak kişileri belirli sınırlar içinde gösterebilecek.

Buna göre; 10 kişiye kadar istihdamı olanlar 1 kişi, 11 ila 20 kişi istihdamı olanlar 2 kişi, 20 kişinin üzerinde istihdamı olanlar ise 3 kişi ile sınırlı olmak üzere katılımcıları asgari kadroda gösterebilecek.

ŞARTLARI YÖNETİM KURULU BELİRLEYECEK

Düzenlemeye göre, asgari kadroda yer alacak katılımcıların taşıması gereken şartlar ile bunların çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu belirleyecek. Ayrıca işbaşı eğitim programı kapsamında asgari kadroda gösterilen katılımcıların, programı tamamlayıp ilgili gazete veya internet haber sitesinde ara vermeden çalışmaya devam etmeleri halinde, birinci fıkrada belirtilen bazı nitelik ve şartların aranmayacağı hükme bağlandı.