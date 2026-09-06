CHP Bursa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Cumhurbaşkanı Kararıyla iki Boğaz köprüsü ile bazı otoyol ve çevre yollarının 30 yıllığına özelleştirilmesine tepki gösterdi. Sarıbal, Bursa'da ücretsiz kullanılan Çağlayan Kavşağı-Yenişehir Kavşağı arasındaki çevre yolu ve bağlantı yollarının da kapsamda olduğunu belirterek karardan vazgeçilmesi çağrısı yaptı.

BURSA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Cumhurbaşkanı Kararıyla bazı köprü, otoyol ve çevre yollarının 30 yıllığına özelleştirilmesine tepki gösterdi.

CHP'li Sarıbal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, özelleştirme kapsamına alınan güzergâhlar arasında Bursa'daki Çağlayan Kavşağı-Yenişehir Kavşağı arasındaki çevre yolu ve bağlantı yollarının da bulunduğunu belirtti.

'ÜCRETSİZ GÜZERGÂHLARIN PARALI HALE GELMESİNİN ÖNÜNÜ AÇIYOR'

Söz konusu kararı eleştiren Sarıbal, kamu kaynaklarıyla yapılan yolların şirketlere devredilmesinin vatandaş açısından yeni bir maliyet oluşturabileceğini savundu. Sarıbal, paylaşımında hükümetin ekonomi politikalarını da eleştirerek, 'Batırdıkları ekonominin bedelini yine halka ödetmek istiyorlar' ifadelerini kullandı.

'BU KARARDAN DERHAL VAZGEÇİN'

Özelleştirme uygulamasının ücretsiz kullanılan güzergâhların ilerleyen dönemde ücretli hale getirilmesinin önünü açabileceğini ileri süren Sarıbal, Bursa açısından kararın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek Bursa'nın ulaşım altyapısının şirketlerin kâr elde edeceği bir alana dönüştürülmemesi gerektiğini savundu. Sarıbal, açıklamasını 'Bursa'nın yolunu şirketlere kâr kapısı yaptıramazsınız. Bu karardan derhal vazgeçin!' sözleriyle tamamladı.