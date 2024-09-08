Trendyol sponsorluğunda İstanbul Oyuncak Müzesi’nde düzenlenen “Sporun Oyuncakları” sergisi, 10 bine yakın ziyaretçi ağırladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Oyuncak Müzesi tarafından Trendyol iş birliğiyle hayata geçirilen “Sporun Oyuncakları” sergisi, her yaştan sporseverin yoğun ilgisiyle tamamlandı.

Şair ve yazar Sunay Akın ile Aslı Nuhoğlu’nun küratörlüğünde düzenlenen sergi boyunca, müzede Olimpiyat rüzgârı esti. İlk etapta Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nı kapsayacak şekilde 19 Temmuz-19 Ağustos arasında açık kalması planlanan sergi, gördüğü yoğun ilgi nedeniyle 31 Ağustos’a kadar uzatıldı. Olimpiyat oyunlarının coşkusunu İstanbul’a taşıyan sergi, 5024’ü öğrenci olmak üzere yaklaşık 10 bin kişi tarafından izlendi.

Spora ve sporcularına verdiği desteği Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’nda bir üst seviyeye taşıyarak Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) ilk Türk partneri olan Trendyol, “Sporun Oyuncakları” sergisi sponsorluğuyla yeni nesilleri olimpiyat ruhuyla tanıştırmayı hedefledi.

GELECEĞİN OLİMPİYAT ŞAMPİYONLARINA İLHAM

Trendyol ve İstanbul Oyuncak Müzesi, “Sporun Oyuncakları” sergisi ile özellikle çocuklar ve gençler üzerinde güçlü bir etki bırakmayı hedefledi. Yüzlerce çocuk, sporun tarihsel gelişimini oyuncaklar aracılığıyla keşfederken, Olimpiyat kültürünü de deneyimleme fırsatı buldu. Sergi, ziyaretçilerine sporun birleştirici gücünü ve Olimpiyatların evrensel değerlerini aşılamayı başarırken geleceğin Olimpiyat şampiyonlarına ilham verme misyonunu da üstlendi. Çocuklar, oyuncaklar üzerinden sporun farklı dallarını tanıma olanağı yakaladı ve spor sevgisini erken yaşlarda keşfetmenin heyecanını yaşadı.

Ziyaretçileri oyuncaklar aracılığıyla spor tarihinde yolculuğa çıkaran sergide, antik Olimpiyat oyunlarındaki at arabası yarışlarından Muhammed Ali Clay’in bebeğine kadar pek çok farklı spor oyuncağı sergilendi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin OLİ projesi kapsamında eğitim alan ilköğretim çağındaki çocuklar, bu etkileyici sergiyi aileleriyle birlikte ücretsiz olarak ziyaret etme imkânı buldu.