Yarıyıl karne günü Sömestri tatili (15 Tatil) hangi tarihte başlıyor? 2023-24 Yarıyıl tatili başlangıç 19 Oc ak tarihinde başlayacak.

Karneler ne zaman verilecek? Milli Eğitim Bakanlığı akademik takvimine göre 11 Eylül'de başlayan okullar hangi tarihte kapanıyor? Sömestr yani 15 tatile sayılı günler kala ''Yarıyıl tatili ne zaman, kaç gün kaldı?'' soruları ön plana çıktı.

Ocak ayı ile beraber 15 tatil tarihine yoğunlaşıldı. Binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi okulların tatil olacağı günü bekliyor. Karnelerle beraber yarıyıl tatiline başlayacak öğrenciler, MEB tatil takvimini araştırıyor. İşte, sömestar tarihleri...

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre ilk dönem 19 Ocak 2024 tarihinde bitiyor.

Yarıyıl tatili de 22 Ocak Pazartesi başlayacak ve 2 Şubat Cuma günü de bitecek.

İkinci dönem 5 Şubat Pazartesi başlayacak, ikinci ara tati 8 - 12 Nisan tarihleri arasında olacak. İkinci dönem de 14 Haziran Cuma sonlanacak. Yeni eğitim öğretim dönemi ise 9 Eylül'de başlamış olacak.