Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda, tüm okullarda eş zamanlı olarak öğrencilerin katılımıyla 'Filistin ve Gazze' temalı farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

ANKARA (İGFA) - Filistin meselesi ve Küresel Sumud Filosu gündemi, eğitim camiasının ortak vicdanını temsil etme sorumluluğunu beraberinde getirdi.

Bu kapsamda 81 ilde öğrenciler okul bahçeleri ve salonlarda bir araya gelerek etkinlikler düzenleyerek Filistin halkına destek mesajları verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları taşıyan öğrenciler, çeşitli sloganlar eşliğinde Gazze'de yaşananlara karşı tepkilerini dile getirdi. Programlarda Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapıldı, Gazze için dualar edildi. Öğrenciler tarafından Filistin temalı şiirler okundu, marşlar seslendirildi.

Bazı okullarda öğrencilerin çizdiği resimler sergilenirken, kısa film gösterimleriyle Gazze'de yaşanan dram öğrencilere anlatıldı.

Öğrenciler, Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekerek onların yanında olduklarını gösterdi.

Düzenlenen etkinliklerde ayrıca 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin 'erdem-değer-eylem' yaklaşımı doğrultusunda, öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri ve sorumluluk bilinci geliştirmeleri de amaçlandı.