Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Sağlıkla Gülümse Erzurum İş Birliği İmza Protokolü' programına katıldı. Protokol, Bakan Yusuf Tekin'in himayelerinde imzalanarak yürürlüğe girdi.

ANKARA (İGFA) - 'Sağlıkla Gülümse Erzurum' iş birliği protokolünün imza programına katılmak üzere Erzurum'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şehit Murat Ellik İlkokulunu da ziyaret etti. Okuldaki öğrencilerle sınıflarında bir araya gelen Tekin, öğretmenlerle de toplantı yaptı. Tekin, burada Milli Eğitim Bakanlığı ile Eyüp Sabri Tuncer arasında imzalanan 'Sağlıkla Gülümse Erzurum İş Birliği İmza Protokolü'ne katıldı.

Bakan Tekin'in himayelerinde, Millî Eğitim Bakanlığı ile Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik Sanayi AŞ arasındaki 'Sağlıkla Gülümse Erzurum' iş birliği protokolü, imzalanarak yürürlüğe girdi. Protokol, Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu ile markanın yönetim kurulu başkanı Hasan Engin Tuncer tarafından imzalandı.

Proje ile okul çağındaki çocuklarda ağız ve diş sağlığı farkındalığının artırılması, doğru ağız bakım alışkanlıklarının kazandırılması ve sağlıklı yaşam davranışlarının desteklenmesi amaçlandı.

Bakan Yusuf Tekin, imza protokolünün hayırlara vesile olmasını dileyerek, 'Protokolümüzün iki önemli boyutu var. Birincisi özellikle Erzurum ve yöresinde diş sağlığıyla ilgili hususlarda buradan başlayarak Türkiye çapında dikkati çekmek. Sadece diş ile ilgili değil, genel anlamda sağlıkla ilgili, zamanında önleyici tedbirleri aldığımızda hem vücudumuz sağlıklı olacak hem de ülkemizin sağlık harcamaları daha rasyonel temele gelmiş olacak. Diş ve diş sağlığıyla ilgili böyle farkındalık oluşturmak açısından bu protokol önemli. Protokolün ikinci önemi ise özelikle bu sektörde yani diş fırçası, diş macunu ve temizlik sektöründe maalesef boykot diye tanımladığımız ürün sayısı çok fazla. Böyle bir ortamda yerli ve millî olan Eyüp Sabri Tuncer markası, insan hakları ve dünya haklarına yönelik boykot uygulamak isteyenler için böyle bir alan oluşturdu' diye konuştu.

Protokolün Erzurum'da temel eğitim çağındaki bütün çocukları kapsayacağını ifade eden Tekin, yıl içinde okullara bu malzemelerin dağıtılacağını bildirdi.

Tekin, ardından Yakutiye ilçesindeki Şükrüpaşa Ortaokuluna bir ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye'deki tüm okullarda bugün başlatılan 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri' kapsamında program yapan öğrenciler, Bakan Tekin'i okul girişinde 'Filistin'e özgürlük' yazılı balonlarla karşıladı. Öğrencilerin ailelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kendisinin selamını iletmelerini isteyen Tekin, öğrenci ve öğretmenlerle yakından ilgilenerek taleplerini dinledi.