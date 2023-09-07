Bu heyecan verici okula dönüş günlerinde, KızlarSoruyor platformunda gerçekleştirilen ve toplamda 13.599 katılımcının yer aldığı anket sonuçları, öğrenci ve velilerin okula dönüş dönemindeki tercihlerini ortaya koydu.

Ankete katılanların %80.9'u öğrenci, %19.1'i ise veliydi. Katılımcıların %20.5'i özel okulu tercih ederken, %79.5'i devlet okulunu tercih etti. Özel okul tercihinin başlıca nedeni eğitim kalitesiydi. Özel okul tercih edenlerin %46.2'si eğitim kalitesinin, %20.4'ü akademik itibarın önemine vurgu yaparak özel okulu tercih ettiklerini belirtti. %16.9'u için burs imkanları önemliydi ve bu da özel okul tercihini etkiliyordu. %16.5'i ise kulüp ve sosyal aktiviteler açısından özel okulları daha avantajlı buldu.

Okul Seçiminde En Önemli Etken Eğitim Kalitesi!



Devlet okulu tercihinde ise en önemli etken okulların ücretsiz olmasıydı. Katılımcıların %43.2'si bu nedenle devlet okulunu tercih etti. Aynı zamanda, %23.9'u evlerine yakın devlet okullarını tercih etti. Eğitim kalitesi %16.4, akademik itibar %11 ve kulüp-sosyal aktivite olanakları %5.5 ile devlet okulu tercih edenlerin diğer dikkate aldığı faktörler oldu.

Okul alışverişinde, katılımcıların %44'ü 1000 TL'nin altında harcama yapmayı hedeflerken, %24.9'u 1000-3000 TL aralığında harcama yapmayı planladığını söyledi. %12'si 3000-5000 TL aralığında kalırken, %19.1'i 5000 TL'nin üstünde harcama yapabileceğini ifade etti. Geçen yıl yapılan ankette %13.9 olan 3000 TL ve üstü harcama yapacak katılımcı oranı, bu yıl %19.1'e yükseldi. Ekonomik koşulların bu artışta etkili olduğunu söylemek mümkün.

Katılımcıların %52.5'i kitap ve kırtasiye ürünlerini, %27.5'i giyim ürünlerini, %10.6'sı teknolojik ürünleri, %9.5'i ise çocukların çalışma alanları için harcama yapacağını belirtti.

Ailelerin Online Alışveriş Tercih Oranı Yükseldi!



Okul alışverişi yapacak katılımcıların büyük bir kısmı (%69.4), alışverişlerini fiziksel mağazalardan yapmayı tercih ediyor. Bununla birlikte, %30.6'sı online alışverişle okula dönüş alışverişini tamamlamayı düşünüyor. Geçen yılki ankette bu oran %23.2 idi, bu yıl ise kullanıcıların daha fazla online alışverişe yöneldiği gözlemleniyor.

Fiziksel mağazaları tercih edenler arasında %41.1'i Bim, A101, Şok gibi zincir marketleri tercih ederken, %33.6'sı semtlerindeki kırtasiyeleri tercih edeceğini söyledi. %25.2'si ise D&R, Inkılap gibi büyük kırtasiye ve kitap mağazalarını tercih edecek.

Trendyol Okul Alışverişi İçin de En Çok Tercih Edilen Online Mecra!

Online alışveriş tercih eden katılımcıların %44.8'i Trendyol'u, %19.9'u Hepsiburada'yı tercih edecek. %11'i D&R online sitesinden alışveriş yapmayı planlıyor. Diğer tercihler arasında Amazon %8.8, MediaMarkt %7.4, Çiçeksepeti %5.1 ve Koçtaş %2.9 şeklinde sıralanıyor.