Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Kızılay Derneği iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanacak 2025 yılı Kızılay Haftası etkinlikleri ülke genelinde eş zamanlı olarak ve 'Kızılay Kolu Kulüpleri' tabanlı biçimde gerçekleştirilecek.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Kızılay Derneği arasında sürdürülen iş birliği protokolü, okul temelli gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaşmasını ve Kızılaycılık kültürünün kurumsallaşmasını sağlayan önemli bir zemin oluşturuyor.

Bu kapsamda okullarda yeniden yapılandırılan Kızılay Kolu Kulüpleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin değerler eğitimi, toplumsal sorumluluk ve gönüllülük ilkeleriyle bütünleşik şekilde faaliyetlerini sürdürüyor.

2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla 81 ilde 17 bin 969 okulda Kızılay Kolu Kulübü kuruldu, aynı sayıda öğretmen kulüp danışmanı olarak görevlendirilirken, 455 bin 111 öğrenci bu çalışmalara katıldı. Bu kapsamda, 2025 yılı Kızılay Haftası ülke genelindeki tüm okullarda 'Nesiller Değişir, Hilale Adanmış Yürekler Değişmez' temasıyla kutlanacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, etkinlikler kapsamında tüm okullarda aynı anda temaya özel olarak hazırlanan video izletilecek; video gösterimiyle eş zamanlı olarak Kızılay Kolu öğrenci kulüpleri tarafından gönüllülük, yardımseverlik ve dayanışma temalı faaliyetler düzenleneceği kaydedildi.