Millli Eğitim Bakanlığı'nca '7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu' ve 'Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği' doğrultusunda hazırlanan '2026 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz' yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - Kılavuzda öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin yapılması gereken iş ve işlemler ile başvuru şartları ve takvim ilan edildi.

Kılavuza göre uzman ve başöğretmenlik eğitim programlarına başvurular, 29 Aralık 2025-9 Ocak 2026 tarihleri arasında mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Ek başvurular ise 2-6 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacak.

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programları'na ilişkin eğitimler, 2 Ocak-15 Nisan 2026 tarihleri arasında www.oba.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek.

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlar, sertifikalarının düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren ünvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanacak.

Ayrıca uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlara, her ünvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek. Kılavuza ulaşmak için tıklayabilirsiniz