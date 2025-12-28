İstanbul Valiliği'nin 'Enstrümansız Okul Kalmasın' projesiyle 258 okulda 232 bin öğrenci enstrümanla tanıştı. Projenin ikinci etabında hedef 500 okul.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği tarafından hayata geçirilen 'Enstrümansız Okul Kalmasın' projesi, kent genelinde eğitime sanatı entegre eden örnek çalışmalardan biri olmaya devam ediyor. Nisan 2024'te başlatılan proje kapsamında bugüne kadar 258 okulda 232 bin öğrenci müzikle buluşturuldu.

Projenin birinci etabında, 198 okulda ihtiyaç duyulan tüm enstrüman ve müzik ekipmanları temin edilerek 94 bin öğrenciye ulaşıldı. Öğrenciler, ilk kez enstrümanlarla tanışarak sanatla iç içe bir eğitim ortamına kavuştu.

https://twitter.com/TC_istanbul/status/2005184714764607844

TAM DONANIMLI MÜZİK SINIFLARI KURULDU

2025 yılının Mayıs ayında ise İSTKA Sanat Şehri İstanbul Müzik Atölyesi Projesi kapsamında 60 okulda önemli bir altyapı çalışması gerçekleştirildi. Akustik sünger, akustik zemin ve ekipmanlarla donatılan müzik sınıfları sayesinde 138 bin öğrenci modern ve nitelikli ortamlarda müzik eğitimi almaya başladı.

İstanbul Valiliği, projenin ikinci etabı için hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Yeni dönemde 500 okul hedeflenirken, 242 okul için planlama ve altyapı çalışmalarının hazır olduğu belirtildi.

Paylaşımda, 'Bu güzel melodiler İstanbul'dan geliyor' mesajıyla sanatın birleştirici gücüne vurgu yapılırken, Başakşehir İstanbul Teknik Üniversitesi İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin performanslarına da yer verildi. 'Enstrümansız Okul Kalmasın' projesiyle İstanbul'da öğrencilerin sanata erişiminin artırılması ve geleceğin sanatçılarının yetiştirilmesi hedefleniyor.