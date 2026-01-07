Millî Eğitim Bakanlığı personeli, aile bireyleri ve emekliler, öğretmenevleri ve akşam sanat okullarında sunulan konaklama hizmetlerinden indirimli yararlanabilecek.

ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenevleri ve akşam sanat okullarında, konaklama hizmetlerine ilişkin yeni düzenleme 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Yeni uygulama ile öğretmenevlerinden yararlanabilecek kişiler kapsamı genişletilerek, Millî Eğitim Bakanlığı personeli, aile bireyleri ve emeklileri de indirimli konaklama imkanına kavuştu. Buna göre, Bakanlıkta merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında görev yapan tüm kadrolardaki personel, öğretmenevleri ve akşam sanat okullarında sunulan konaklama hizmetlerinden, kahvaltı hariç olmak üzere sivil misafirlere uygulanan bedelin yüzde 50'si üzerinden yararlanabilecek.

Düzenleme ile Bakanlık personeli, yalnızca kendileri değil, alt ve üst soylarını kapsayacak şekilde aile bireyleriyle birlikte öğretmenevlerinde konaklayabilecek.

Ayrıca, emekli öğretmenler ve emekli Bakanlık personeli de indirimli konaklama hizmetlerinden faydalanabilecek.

Bu sayede uzun yıllar Bakanlıkta görev yapmış emekliler de avantajlı olarak öğretmenevlerinde konaklayabilecek.

Uygulamanın, görev veya yer değişikliği nedeniyle konaklama ihtiyacı olan personelin ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra, öğretmenevlerinde hizmetlerden yararlanma oranlarını artırması ve personel memnuniyetine katkı sağlaması hedefleniyor.