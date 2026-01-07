Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve toplam maliyeti 100 milyon lira olan spor tesisi ve eğitim yatırımlarının açılışı Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

MALATYA (İGFA) - 'Malatya'yı spor ve kütüphaneler şehri yapacağız' temasıyla ciddi bir kaynakla yatırımlara devam eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er eğitim, kültür ve spor alanlarında önemli hizmetleri Malatyalılarla buluşturuyor.

Kentin dört bir yanında spor tesisleri, kültür kompleksleri, kütüphaneler, gençlik ve eğitim merkezleri inşa eden Büyükşehir Belediyesi, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla maliyeti 100 milyon lira olan 6 spor tesisi ile 1 özel eğitim merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen açılış törenine Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

'MALATYA'MIZ ÇOK DAHA İYİ BİR NOKTAYA GELECEK'

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, spor tesisi ve eğitim yatırımının açılışında yaptığı konuşmada, 'Gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceğini yakından ilgilendiren çok önemli bir açılışı gerçekleştiriyoruz. 6 Şubat depremleriyle derinden sarsılan ilimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımızın güçlü destekleriyle, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve Sayın Valimizle kurduğumuz güçlü diyalog ve oluşturduğumuz sinerji sayesinde yeniden ayağa kalktı, kalkmaya da devam ediyor. Hepiniz bunu sahada müşahede ediyorsunuz. Artık final aşamasındayız. Çünkü projelerimizi peyderpey teslim ediyoruz. İnanıyorum ki 2026'nın ilk aylarından itibaren Malatya, Allah'ın izniyle, bambaşka ve tanınmayacak bir şehir haline gelecek' ifadelerini kullandı.

'Elbette biz yalnızca fiziki kalkınmaya odaklanmıyoruz. Aynı zamanda gençlerimizin, çocuklarımızın ve ailelerimizin geleceğini ilgilendiren sosyolojik ve psikolojik iyileşmeye, yani insanların ve şehrin normalleşmesine de büyük önem veriyoruz' diyen Başkan Er, şunları kaydetti:

'Bugün açılışını yaptığımız bu tesisler ise hızlıca başlayıp, kısa sürede tamamladığımız projelerimizden sadece birkaçı. Bu çalışmalar yalnızca sporla sınırlı değil. Kütüphaneler konusunda da çok ciddi adımlar atıyoruz. Şu anda Malatya'nın değil, bölgenin en büyük kütüphanesini inşa ediyoruz. Belediyemizin altındaki 3 bin 200 metrekarelik alanı güvenli, modern ve son derece nitelikli bir kütüphaneye dönüştürüyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin aileleri tarafından gönül rahatlığıyla emanet edilebileceği bir mekân olacak. İnşallah 1-1,5 ay içinde tamamlamayı, hatta daha da erkene çekmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında farklı noktalarda yeni kütüphaneler açacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın kütüphanelerine ek olarak, belediye olarak gençlik merkezlerimizde de kütüphaneler oluşturacağız. Ayrıca gençlerimizin zamanlarını verimli geçirebileceği kitap kafeler üzerinde de çalışmalarımız sürüyor. Malatya'mız hem fiziki yapısıyla hem de yaşam kalitesiyle geçmişinden çok daha iyi bir noktaya gelecek.'

'SPORUN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNDEN İSTİFADE ETMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 6 Şubat depremlerinin ardından fiziki yatırımların yanı sıra çocuk ve gençler için verimli alanlar oluşturduklarını belirterek, sporun iyileştirici gücünden yararlanmayı hedeflediklerini söyledi. Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve ekibini önemli spor yatırımları nedeniyle tebrik ederek, eğitim yatırımlarına destek veren Bakanlık ve milletvekillerine teşekkür etti.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Malatya'ya sık sık geldiğini, her gelişinde şehrin hızla değiştiğini gördüğünü ifade etti. Tekin, Valinin ve Büyükşehir Belediye Başkanının çalışmalarındaki heyecanın kendisini mutlu ettiğini belirterek, Malatya'ya katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti.

'MALATYA ÇOK GÜZEL BİR ÖRNEK'

6 spor tesisi ile 1 özel eğitim merkezinin açılışını gerçekleştirmek üzere Malatya'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açılış töreninde yaptığı konuşmada Malatya'da merkezi siyasetle yerel siyaset, merkezi bürokrasiyle yerel bürokrasinin uyum içinde çalıştığını belirtti.

'ÖĞRETMENEVİMİZİN İNŞAATI EN KISA SÜREDE BAŞLAYACAK'

Malatya Öğretmenevi inşaatına başlanılacağının müjdesini de veren Bakan Tekin, ''200 yataklı öğretmenevimizin inşaatı en kısa sürede başlayacak. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. Son olarak şunun altını çizmek istiyorum; bir taraftan milletin parasını usulsüzlükle, yolsuzlukla harcayanların yönettiği belediyelerde en temel sorunları dahi çözemeyen anlayışlar varken, diğer taraftan da şehrini ahlakla, dürüstlükle yöneten ve sayısız hizmete imza atan belediye başkanlarını görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve ilçe belediye başkanlarımızı da yürekten tebrik ediyorum. Eserlerimiz Malatya'mıza hayırlı, uğurlu olsun' açıklamalarında bulundu.

Konuşmaların ardından maliyeti 100 milyon lira olan 6 spor tesisi ile 1 özel eğitim merkezinin açılışı gerçekleştirildi.