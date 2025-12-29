Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde yürütülen 'Kütüphanelerdeyiz' etkinliği kapsamında öğrenciler, kütüphanelerde hem okuma kültürüyle buluşuyor hem de atölye çalışmalarıyla bilgilerini beceriye dönüştürüyor.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Kütüphanelerdeyiz' etkinliği ile resmî ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin kütüphaneleri düzenli olarak ziyaret etmeleri hedeflendi. Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, etkinliklerde öğrencilere kütüphaneleri yakından tanıma ve burada bulunan atölyelerden faydalanma imkânı sunuldu.

Ziyaretler kapsamında öğrencilere kütüphane tanıtımı yapılıyor; kütüphane üyeliği, kitap ödünç alma-verme ve araştırma yöntemleri gibi konularda kütüphane çalışanları rehberliğinde bilgi verildi. Ayrıca kütüphanelerde öğrencilere 'robotik, fen ve matematik, dene-yap' gibi el becerilerini geliştirmeye yönelik pek çok atölye çalışması uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Öğrencilerin kütüphane ziyaretlerine Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu da eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Millî Eğitim Bakanlığına bu etkinliğin yürütülmesindeki katkılarından dolayı teşekkür etti. Şubat ayından bu yana 5 bine yakın etkinlik düzenlendiğini ve 258 binin üzerinde öğrencinin bu etkinliklere katıldığını ifade eden Beyoğlu, çocukların bu sayede temel kütüphanecilik hizmetleri, kitaplar ve kitaplara ilişkin temel kavramlarla da tanışmış olduklarını söyledi.

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ise, etkinliğin en önemli hedeflerinden birinin öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerine okul dışı eğitim ortamlarında da devam etmelerini sağlamak olduğunu kaydetti. Savaşçı, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında bilgiyi beceriye çevirme noktasında 'Kütüphanelerdeyiz' etkinliğini çok önemsediklerini belirterek, '81 ilin tamamında bu etkinliği başarıyla yürüttük. 2026 yılında da bu etkinliğimize devam edeceğiz. Çocuklarımız kütüphanelerdeki atölyelerde aynı zamanda bilgiyi beceriye dönüştürebilecekleri alanlar da buluyorlar. Bu bizim için önemli bir etkinlik...' diye konuştu.