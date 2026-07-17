Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarına sebebiyet vermenin ciddi bir suç olduğunu hatırlatarak, İzmir'in Buca ilçesindeki yangınla ilgili bir kişinin tutuklandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman yangınlarının önlenmesine yönelik uyarılarını sürdürürken, yangına sebebiyet veren kişiler hakkında yasal işlem yapıldığını anımsatarak, dikkat çeken uyarıda bulundu.

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, orman yangınına neden olmanın ciddi bir suç olduğunun altı çizildi.

İzmir'in Buca ilçesinde 7 Temmuz saat 12.00 sıralarında başlayan yangınla ilgili yürütülen inceleme sonucunda yangına neden olan kişinin tespit edildiğini belirten müdürlüğün açıklamasına göre, gözaltına alınan Ö.B., 'tapulu arazisinde çalışırken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet vermek' suçundan 8 Temmuz'da sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklandığı hatırlatıldı.

Vatandaşları özellikle sıcak hava ve yangın riskinin arttığı dönemlerde daha dikkatli olmaya çağıran OGM, 'Bir anlık dikkatsizlik hem ormanları hem de geleceğinizi yakabilir' mesajını paylaştı.

⚠️???? Dikkat! Orman yangınına sebep olmak, cezası olan ciddi bir suçtur.



⚖️ En yakın örnek; İzmir'in Buca ilçesinde 7 Temmuz saat 12.00 sıralarında başlayan yangınla ilgili yapılan incelemede, yangına sebep olan şahıs tespit edildi.



Gözaltına alınan Ö.B. 'tapulu arazisinde: pic.twitter.com/gA5D6HqcQW — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 16, 2026

Orman yangınlarına neden olan ihmallerin hukuki sonuçlarının bulunduğunu hatırlatan OGM, yangınların önlenmesi için toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.