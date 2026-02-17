Manisa Büyükşehir Belediyesi, sinemaseverleri heyecanlandıran önemli bir etkinliğe imza attı. Antalya Altın Portakal'dan 7, Ankara Film Festivali'nden 3 ödülle dönen 2025'in en çok konuşulan filmi 'Tavşan İmparatorluğu', Türkiye prömiyerini yapmadan önce özel bir gösterimle Manisalılarla buluştu.

MANİSA (İGFA) - Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi'nde düzenlenen etkinlikte salon tıklım tıklım doldu.

Yönetmen Seyfettin Tokmak imzalı film, babasının baskısı altında çocukluğunu korumaya çalışan 12 yaşındaki Musa'nın sarsıcı hikayesini beyaz perdeye taşıdı. Sinema eleştirmenlerinden tam not alan yapım, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Babasının, engelli çocukların ailelerine devlet tarafından maaş bağlandığını öğrenmesi üzerine Musa'yı engelli gibi davranmaya zorlaması ise anlatıyı derin bir ruhsal çatışma eksenine taşıyan film, bir çocuğun çocukluğunu ve özgürlüğünü koruma mücadelesini güçlü bir anlatımla gözler önüne serdi.

Film gösteriminin ardından sahneye dev bir kadro çıktı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Hasan Kandemir'in yaptığı söyleşide; ünlü Psikiyatrist Dr. Agâh Aydın, yönetmen Seyfettin Tokmak ve usta oyuncu Sermet Yeşil, 'Otorite, İtaat ve Boyun Eğme' temalarını tartıştı. Söyleşide, çocuğun iç dünyasındaki özgürlük mücadelesi, aile içi travmaların toplumsal yansımaları ve otorite karşısında bireyin sessiz çığlığı konuları ön plana çıktı. Katılımcılar, konular üzerine görüşlerini paylaşırken izleyicilerden gelen soruları da yanıtladı.

MANİSA SANATIN MERKEZİ OLUYOR

Programın sonunda Kültür ve Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz, konuklara teşekkür ederek hediyelerini takdim etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu yönetimindeki belediyenin, vizyon öncesi böylesine prestijli bir yapımı Manisa'ya getirmesi sanat çevrelerinden büyük takdir topladı.