Osmaniye'de düzenlenen Medya Okuryazarlığı Konferansı'nda öğrencilerle buluşan Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı, sosyal medya kullanımında bilinçli hareket edilmesi ve dezenformasyona karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

OSMANİYE (İGFA) - Osmaniye'de Rahime Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 'Medya Okuryazarlığı, Sosyal Medya Kullanımı ve Dezenformasyon' konulu konferansta öğrenciler dijital dünyanın fırsat ve risklerini masaya yatırdı.

Küresel Gazeteciler Konseyi Yerel Medya Meclis Başkanı, İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı'nın konuşmacı olarak katıldığı programda, özellikle gençlerin sosyal medyada karşılaştıkları içeriklere eleştirel yaklaşmaları gerektiği vurgulandı.

Dijital medyanın hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirten gazeteci Avcı, 'Her gördüğümüz bilgi doğru değildir. Kaynağı sorgulamak zorundayız' diyerek doğrulanmamış içeriklerin toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Öğrencilere, haberleri farklı kaynaklardan karşılaştırmaları, resmi açıklamaları takip etmeleri ve paylaşım yapmadan önce mutlaka teyit etmeleri tavsiyesinde bulunan Avcı, konferansta sosyal medyada yayılan manipülatif içeriklere karşı bilinçli olunması gerektiğini de vurguladı. Kişisel bilgi ve fotoğrafların dijital ortamlarda kontrolsüz paylaşımının risklerine değinen İsrafil Avcı, dezenformasyonla mücadelenin yalnızca gazetecilerin değil, tüm bireylerin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Söyleşi bölümünde gazetecilik mesleğine dair soruları da yanıtlayan Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve aynı zamanda İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Küresel Gazeteciler Konseyi Yerel Medya Meclis Başkanlığı görevlerini sürdüren İsrafil Avcı, gazeteciliğin ciddi sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu belirterek, 'Gazetecilik hobi olarak yapılacak bir meslek değil' dedi.

Okul Müdür Başyardımcısı Osman Börklü, Müdür Yardımcısı Şükran Yurdalan, öğretmenler ve çok sayıda öğrencinin ilgi gösterdiği programda konuşan Okul Müdürü Reşit Pırnaz ise, Medya Okuryazarlığı Konferansı'nın öğrencilerin bilinçli medya kullanımı konusunda farkındalık kazanmaları açısından önemli olduğunu belirterek gazeteci İsrafil Avcı'ya teşekkür etti.