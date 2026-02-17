Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Nihat Aydın ve beraberindeki heyet, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış'ı ziyaret ederek kentteki medya çalışmaları ve basın-yargı ilişkileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

AĞRI (İGFA) - Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı ve İGF Ağrı İl Temsilcisi Nihat Aydın, beraberindeki heyetle birlikte Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarete, Hakimiyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Demir ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İhsan Adıgüzel de katıldı.

Başsavcılık makamındaki görüşmede kentteki medya faaliyetleri, yerel basının kamuoyunu bilgilendirme misyonu ve sosyal medya gazeteciliğinin oluşturduğu yeni dinamikler ele alındı.

Basın-yargı ilişkilerinin sağlıklı bir zeminde sürdürülmesinin toplumsal güven açısından önemine dikkat çekilen ziyarette, doğru ve tarafsız haberciliğin gerekliliği vurgulandı.

Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan habercilikte etik sorumlulukların altı çizildi. Başkan Aydın, yerel basının kamu adına önemli bir görev üstlendiğini belirterek kurumlar arası diyalog ve iş birliğinin güçlendirilmesinin şehir ve meslek açısından değer taşıdığını ifade etti.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde basının önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Başsavcı Çalış, hukukun üstünlüğü çerçevesinde yürütülen çalışmalar hakkında da genel değerlendirmelerde bulundu.