Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Retro Tiyatro Topluluğu, 'Huzur Apartmanı ve Bazı Meseleler-Filler Konu Dışı-' adlı tiyatro oyunu ile izleyicilerle buluştu.

KTO Karataylı farklı lisans ve ön lisans programlarından öğrenciler ile mezunların bir araya gelerek hazırladığı oyunda, bir apartmanda yaşanan gündelik olaylar üzerinden insan ilişkileri, toplumsal alışkanlıklar ve görmezden gelinen meseleler esprili bir yaklaşımla sahneye taşındı.

Oyuncuların sahnedeki uyumu ve disiplinli performansı izleyicilerden tam not aldı.

'GENÇLERLE ÇALIŞMAK BANA HER ZAMAN BÜYÜK BİR HEYECAN VERİYOR'

Oyunun yönetmenliğini üstlenen Konya Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Gülesin Gelenbevi, KTO Karatay Üniversitesi öğrencileri ile 2018 yılından bu yana çalışma yaptıklarını belirterek; 'Retro Tiyatro Topluluğu bu akşam üçüncü büyük oyununu sahneledi. Öğrencilerimizin emeklerini sözcüklerle anlatamam, oyunumuz seyirci tarafından çok beğenildi.

Çok keyifli bir oyun oldu. Vermek istedikleri mesajı en etkili şekilde aktardıklarına inanıyorum. Sahne arkasında aylar süren yoğun bir hazırlık süreci vardı. Her prova, her tekrar onların disiplinini ve sahneye olan tutkularını daha da güçlendirdi. Gençlerle çalışmak bana her zaman büyük bir heyecan veriyor. Onların enerjisi, cesareti ve üretme arzusu sahneye doğrudan yansıyor' dedi.

Yoğun ilgi gören gösterimin sonunda oyuncular uzun süre ayakta alkışlanırken, KTO Karatay Üniversitesi'nde sanatın ve kültürel üretimin güçlü bir değer olduğu bir kez daha ortaya kondu.