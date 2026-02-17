Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında vatandaşlara destek sağlamak ve Ramazan ruhunu şehre yaymak için her yıl olduğu gibi bu yıl da 12 kırsal ilçede iftar davetleri düzenleyecek.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında vatandaşlara destek sağlamak ve Ramazan ruhunu şehre yaymak için ilçe belediyelerinin de desteğiyle kapsamlı bir program hazırladı.

Eskişehir Büyükşehir'in Ramazan geleneği olan iftar davetleri 12 kırsal ilçede bu yıl da devam edecek. Dayanışma, birlik ve beraberlik duygusunu yaşatacak olan Büyükşehir Belediyesi, Eskişehirlileri Ramazan sofralarında buluşturacak.

20 Şubat Cuma Seyitgazi (Cumhuriyet Meydanı), 21 Şubat Cumartesi İnönü (Kapalı Pazar Yeri), 23 Şubat Pazartesi Beylikova (Kapalı Pazar Yeri), 24 Şubat Salı Çifteler (Pazar Yeri), 25 Şubat Çarşamba Mahmudiye (Kapalı Pazar Yeri), 27 Şubat Cuma Sivrihisar (Hükümet Meydanı), 28 Şubat Cumartesi Günyüzü (Düğün Salonu), 2 Mart Pazartesi Alpu (Cumhuriyet Meydanı), 5 Mart Perşembe Sarıcakaya (EBB Hizmet Yerleşkesi), 6 Mart Cuma Mihalgazi (Belediye Sosyal Tesisi), 7 Mart Cumartesi Han (Belediye Düğün Salonu) ve 9 Mart Pazartesi Mihalıççık (Cumhuriyet Meydanı)'nda iftar sofraları kurulacak.