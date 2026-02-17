Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde gıda güvenliği ve tüketici haklarını korumak amacıyla fırın denetimlerini artırdı. Zabıta ekipleri tarafından şehir genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda, ekmek ve unlu mamuller mercek altına alındı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan ayı öncesinde vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla harekete geçti.

Şehir genelinde gerçekleştirilen fırın denetimlerinde, ekmek gramajı, paketli ürünlerin son kullanma tarihi, ruhsat ve fiyat tarifeleri titizlikle incelendi.

EKMEK GRAMAJI VE PAKETLİ ÜRÜNLER İNCELENDİ

Denetimlerde ilk olarak ekmeklerin gramajı hassas terazilerle ölçülerek mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Ekmeklerin standartlara uygun üretim yapılıp yapılmadığı incelenirken, aynı zamanda paketli ürünlerin son kullanma tarihleri de tek tek gözden geçirildi.

RUHSAT VE FİYAT TARİFELERİNE DENETİM

Ekipler ayrıca iş yerlerinin ruhsat belgelerini ve görünür şekilde asılması gereken fiyat listelerini de kontrol etti. Fiyat tarifelerinin güncel olup olmadığı ve etiket fiyatlarıyla kasa fiyatları arasında fark bulunup bulunmadığı denetlendi.

Üretim standartları mevzuata uyan işletmelere teşekkür eden ekipler, vatandaşların sağlığını ve cebini riske atabilecek olumsuzluklara karşı işletmelere gerekli cezai işlemleri uyguladı.