6. Çayırova Kitap Günleri'nin son gün konuğu Şair-Yazar Nurullah Genç oldu. Genç, Çayırovalı okurlarıyla edebiyat ve gündem konuları üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırova'da bir gelenek haline gelen ve bu yıl altıncısı düzenlenen Çayırova Kitap Günleri'nin son gün konuğu Şair-Yazar Nurullah Genç oldu.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşiye katılım yoğundu. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve kent protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen programda ilk olarak söz alan Başkan Çiftçi, bu yıl da geniş katılımı bir şekilde 6. Çayırova Kitap Günleri'ni gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirirken, programa katılım sağlayan Çayırovalılara teşekkür etti. Çiftçi, ayrıca Nurullah Genç'e, Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi'nde eğitim alan özel bireylerin hazırladığı tabloyu hediye etti.

'EMEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜRLER'

Takdimin ardından söyleşi programına başlayan Şair-Yazar Nurullah Genç, edebiyat ve gündem üzerine, sevenleriyle sohbet etti. Programın sonrasında açıklamalarda bulunan Nurullah Genç, şunları dile getirdi; 'Kitap günlerinin son günündeyiz. Başta belediye başkanımız Bünyamin Bey olmak üzere, emek veren herkese çok teşekkür ederiz. İlim öğrenmek, hüznü ve kederi giderir der İmam Şafi. Ömründe bir saat bile öğrenememenin acısını tatmayanlar, bir ömür cehaletin zilletiyle yutkunurlar der. Cehaletin zilletini ortadan kaldırabilmek için kitaba ve okumaya dair etkinlikler çokça karşımıza çıkıyor.

Kardeşlerimize buradan tavsiyelerde bulunalım sadece bunu bir etkinlik olarak düşünmesinler, kendilerine bir yıllık hedefler koysunlar. Çayırova Kitap Günleri'nden şu kadar kitap alacağım ve bir yıl içerisinde onları okuyacağım. Bilinçli olarak okuyacağım ve başkalarına anlatacağım diye. O zaman bu kitap günleri çok verimli hale gelir. Çok güzel şeyler ortaya çıkar ve çocuklarımızı iyi yetiştirmiş oluruz.'