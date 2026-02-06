Bunlar da ilginizi çekebilir

Ankara'da su ve kaynak tasarrufu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prensi ile görüştü

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Programa, Artvin Valisi Turan Ergün ile kent protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programları kapsamında kent merkezindeki Merkez Camisi'nde, depremlerden etkilenen 11 ilde hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit okundu.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler için Artvin'de mevlit okutuldu.

Artvin'de, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenler için Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu. Törene Artvin Valisi Turan Ergün, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

