Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler için Artvin'de mevlit okutuldu.
Anma programları kapsamında kent merkezindeki Merkez Camisi'nde, depremlerden etkilenen 11 ilde hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit okundu.
Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Programa, Artvin Valisi Turan Ergün ile kent protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
