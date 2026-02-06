Denizli Büyükşehir Belediyesi, yüksek verimli ve sertifikalı zeytin fidanlarını 19 ilçedeki binlerce çiftçiye ulaştırarak tarımsal üretimi güçlendiriyor. 'Sertifikalı Zeytin Fidanı Desteği' projesi kapsamında 9 ilçede fidan dağıtımı tamamlandı.

DENİZLİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışını güçlendiren, dayanışma ruhunu büyüten Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı odağına alan projelerine devam ediyor.

Denizli'nin bereketli topraklarında yetiştirilmek üzere başlatılan 'Sertifikalı Zeytin Fidanı Desteği' projesinde, başvuru sürecini tamamlayarak şartları uygun görülen üreticilere, zeytin fidanları düzenlenen törenlerle teslim ediliyor.

Bu kapsamda, 4-6 Şubat tarihleri arasında Babadağ'da 15 üreticiye 1.779, Çivril'de 545 üreticiye 2.704, Güney'de 158 üreticiye 6.967, Çardak'ta 147 üreticiye 725, Bekilli'de 135 üreticiye 4.599, Bozkurt'ta 193 üreticiye 950, Çal'da 225 üreticiye 8.860, Çameli'de 56 üreticiye 1.159 ve Serinhisar'da 14 üreticiye 70 adet fidan dağıtıldı.



FİDAN DAĞITIMLARI DEVAM EDECEK



Hastalıklara dayanıklı ve yüksek verimli sertifikalı fidan kullanımının yaygınlaştırılması, üretim maliyetlerinin azaltılması, atıl veya verimsiz arazilerin tarıma kazandırılması ve kırsalda yaşamın sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefiyle hayata geçirilen projede, Denizli'nin 19 ilçesinde bereketli toprakları işleyerek üretim yapan çiftçilere destek sağlanacak.

Bu kapsamda fidan dağıtımları Kale, Acıpayam, Honaz, Buldan, Baklan, Beyağaç, Tavas, Sarayköy, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde devam edecek.



'ÜRETİMİ ÖNEMSİYOR, ÜRETİCİMİZİ DESTEKLİYORUZ'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Denizli'mizin bereketli topraklarını işleyen, alın teriyle sofralarımıza değer katan çiftçimizin her daim yanındayız. Üretici güçlenirse Denizli güçlenir, toprak işlendikçe bereketlenir. Dağıttığımız her bir fidanın toprağımıza bereket katmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.