Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde hayatını kaybedenleri rahmetle anarken, afet bilinci ve bilimsel şehir planlamasının önemine dikkat çekti.

ESKİŞEHİR (İGFA) - ESÇEVDER Denetleme Kurulu Üyesi Birsen Ergünler, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünde yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarak, 'Bu acı sadece bir anma değil; aynı zamanda sorumluluk ve farkındalık çağrısıdır' dedi. Ergünler, afetlerin şehirleri ve toplumsal yaşamı derinden etkilediğini belirterek, 'Yıkılan binalar kadar, ihmallerin bedelini de yaşadık. Milletimizin dayanışması ise umut verdi' ifadelerini kullandı.

Dernek olarak afetlere hazırlıklı şehirlerin inşasının zorunluluk olduğunu vurgulayan Ergünler, öncelikli tedbirleri; bilimsel zemin etütlerine dayalı yerleşim planlaması, denetlenebilir ve güvenli yapılaşma, toplumda kalıcı afet bilinci ile kamu ve sivil toplum iş birliği olarak sıraladı. Ergünler, açıklamasında, 'Depremler doğal; can kayıpları önlenebilir ihmallerin sonucudur. Acımız ortak, sorumluluğumuz ortaktır. Daha güvenli ve dirençli şehirler için çalışmayı sürdüreceğiz' dedi.