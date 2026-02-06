Artvin'de, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce deprem ve afetler konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak için etkinlik yapıldı.

Bayram SARAYOĞLU /ARTVİN (İGFA) - Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Artvin Valisi Turan Ergün, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.



Asrın felaketinden 11 ilin etkilendiğini anımsatan Ergün, 'Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremlerde 11 ilimizi etkilendi. Bu büyük felaket, yaklaşık 14 milyon vatandaşımızın hayatını derinden sarsmış, 107 bin 213 vatandaşımızın yaralanmasına ve 53 bin 537 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine yol açarak 'asrın felaketi' tanımıyla tarihe geçmiştir.' dedi.





455 BİN KONUTUN İNŞASI TAMAMLANDI



Afetin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmaları kapsamında 455 bin deprem konutunun tamamlanarak teslim edildiğini ifade eden Ergün,' Şehirlerimiz, hastanelerimiz ve konutlarımız hızla tamamlanmış, bugüne kadar 455 bin deprem konutunun teslim edilmesiyle devletimizin güçlü iradesi ve kararlılığı açıkça ortaya konulmuştur.

Afetin hemen ardından devletimiz tüm imkânlarını seferber etmiş, arama kurtarma çalışmalarından barınma ve sağlık hizmetlerine, altyapıdan sosyal desteklere kadar pek çok alanda kapsamlı ve kararlı bir mücadele yürütmüştür.

Bu süreçte, devlet ve vatandaş iş birliğiyle güçlü bir dayanışma zemini oluşmuş; milletimizin tarih boyunca zor zamanlarda ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve kenetlenme ruhu bir kez daha en büyük gücümüz olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle; 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyor, benzer acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum.' diye konuştu.





ARTVİN'DE 3 BİN 410 AFAD GÖNÜLLÜSÜ



Türkiye'nin doğal afetin her türünün yaşandığı bir ülke olduğunun altını çizen Ergün,' Afetlere her zaman hazır olmalıyız. Bu hazırlık ve müdahalelerde gönüllülük sisteminin de önemi büyük. İlimizde 3 bin 410 AFAD gönüllüsü bulunmaktadır.

AFAD'ın kurulmasıyla birlikte Türkiye koordineli bir şekilde afet öncesi, afet esnası ve afet sonrası çalışmaları en iyi şekilde yapmak için çalışıyor. Bir afet yönetim sistemi oluşturuldu ve gittikçe güçleniyor.' dedi.





'Kitapçık ve broşür dağıtımının yapıldığı etkinlikte, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan ekipmanlar sergilendi.