Kaymakam Furkan Başar, KÖYDES kapsamında yürütülecek çalışmalarla kırsalda yaşam kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Kırsal alanlarda yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik alt ve üst yapı ihtiyaçlarının değerlendirildiği toplantıya; İl Genel Meclisi üyeleri Ömer Taş ve Mehmet Yıldız, Erikli Köyü Muhtarı Lazgin Ayaz, Heybeli Köyü Muhtarı Lokman Yılmaz ile KHGB Müdürü Şehmus Coşkun katıldı.

BATMAN (İGFA) - Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen KÖYDES Yatırım Programına ilişkin toplantıda, 2026 yılı içerisinde köylerde yapılması planlanan yatırımlar ele alındı.

