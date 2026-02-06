Batman Sason'da 2026 yılı KÖYDES Yatırım Programı Toplantısı, Sason Kaymakamı Furkan Başar başkanlığında gerçekleştirildi.
BATMAN (İGFA) - Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen KÖYDES Yatırım Programına ilişkin toplantıda, 2026 yılı içerisinde köylerde yapılması planlanan yatırımlar ele alındı.
Kırsal alanlarda yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik alt ve üst yapı ihtiyaçlarının değerlendirildiği toplantıya; İl Genel Meclisi üyeleri Ömer Taş ve Mehmet Yıldız, Erikli Köyü Muhtarı Lazgin Ayaz, Heybeli Köyü Muhtarı Lokman Yılmaz ile KHGB Müdürü Şehmus Coşkun katıldı.
Kaymakam Furkan Başar, KÖYDES kapsamında yürütülecek çalışmalarla kırsalda yaşam kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.