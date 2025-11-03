Kocaeli İzmit Belediyesi, Alikahya Fatih ve Yahya Kaptan'ı daha prestijli hale getirecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, mahalle gezileri kapsamında Alikahya Fatih Mahallesini ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde inceledi ve vatandaşların taleplerini dinledi.

İzmit Belediyesinin geleneksel hale getirdiği mahalle gezilerinin sıradaki durağı Alikahya Fatih Mahallesi oldu. Programa İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Celal Hülür, Meclis Üyesi Ercan Balseçen, Alikahya Fatih Mahalle Muhtarı Yunus Arıcan, Köy Hizmet Masası Sorumluları Ali Filiz ve Turgay Oruç katıldı.

'TALEPLER YERİNE GELMEYE DEVAM EDİYOR'

Ziyaret esnasında konuşan Başkan Yardımcısı Celal Hülür, 'Alikahya Fatih Mahallesinde çalışmalarımız devam ediyor. Her bölgede olduğu gibi burada da vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Fatma Başkanımızın da selamlarını iletiyorum' dedi.

'BÖLGE DAHA PRESTİJLİ HALE GELECEK'

Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ise, 'İzmit Belediyesi olarak yol bakım, onarım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kentin birçok bölgesinde çalışmalarımız devam ediyor. Alikahya Fatih Mahallesi Akarca ve Kemal Sunal Caddelerinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bölgeyi daha prestijli hale getirmek için öz gücümüzle çalışıyoruz. Buradan sonra Yahya Kaptan Mahallesinde çalışmalarımız devam edecek' dedi.

'FATMA BAŞKAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Alikahya Fatih Mahalle Muhtarı Yunus Arıcan, 'Çalışmalar güzel bir şekilde devam ediyor. Her sokağımız güzel olacak. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplerine teşekkür ediyorum' diye konuştu.