Bunlar da ilginizi çekebilir

Ankara'da su ve kaynak tasarrufu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prensi ile görüştü

Etkinlikte dikilen fidanların, dayanışma ve umudu simgelediği vurgulandı. Fidan dikme etkinliğinin ardından Bakırköy Belediyesi Ana Binası'ndaki şantiye alanında, Bakırköy Arama Kurtarma (BAKUT) ekibinin eğitimli köpeği Şila ile canlı arama tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatla, olası afetlere karşı hazırlık ve farkındalığın artırılması amaçlandı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Depremden etkilenen illerin anısını yaşatmak amacıyla Osmaniye Mahallesi'nde bulunan İskender Iğdır Parkı'nda fidan dikimi yapıldı.

PTT'den 'El-Cezerî' temalı anma pulu ve ilk gün zarfı

İstanbul Bakırköy Belediyesi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin yıldönümünde, depremde hayatını kaybeden vatandaşların anısını yaşatmak amacıyla fidan dikme etkinliği düzenledi. Etkinliğin ardından BAKUT yönetiminde canlı arama tatbikatı gerçekleştirildi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.