İzmit Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Zafer Kupası Futbol Turnuvası’nda 12 takım sahaya çıktı. Renkli mücadelelerin sonunda Başiskele Yıldız şampiyonluk kupasını kazandıKOCAELİ (İGFA) - Spor ve sporcu dostu İzmit Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu kentin dört bir yanında yaşatmaya devam ediyor.

Kutlamalar kapsamında Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “30 Ağustos Zafer Bayramı Zafer Kupası Futbol Turnuvası” renkli mücadelelere sahne oldu.

Kendi kategorilerinde ilçelerinde şampiyon olan takımların kıyasıya mücadele ettiği turnuvada İzmit FK 41, 41 Körfez Gücü, Yeşilovaspor, Bekirderespor, Yeni Kocaelispor, Fatih Sultan Mehmet, Yavuzspor, Başiskele Yıldız, Hissreynspor, Karamürsel İdman Yurdu, Çayırova Bulutspor ve Kandıraspor sahaya çıktı.

MADALYALAR TAKDİM EDİLDİ

Heyecan dolu karşılaşmaların sonunda Başiskele Yıldız şampiyonluk kupasını kaldırırken, 41 Körfez Gücü ikinci oldu. Karamürsel İdman Yurdu ve Yeşilovaspor takımları ise üçüncülüğü paylaştı. Dereceye giren takımlara kupaları takdim edilirken, turnuvaya katılan tüm sporcular madalyalarını İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa’nın elinden aldı.