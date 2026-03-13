Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda doğayla uyumlu ve sürdürülebilir çevre anlayışıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir ağaçlandırma projesine imza attı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda, parkın ana aksında ve yaya yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde yer alan, ekolojik ömrünü tamamlayan kavak ağaçları güvenlik önceliği gözetilerek alandan kaldırılıyor.

Zamanla yaşlanmaya bağlı kuruma ve yapısal bozulmalar gösteren ağaçların kontrollü şekilde sökülmesiyle hem parkı ziyaret eden vatandaşların güvenliğinin artırılması hem de parkın doğal dengesinin korunması amaçlanıyor.

Gerçekleştirilen seyreltme çalışmalarının ardından, kaldırılan ağaçların yerine polen üretmeyen ve uzun yıllar yaşayabilen çınar ağaçlarının dikimine başlandı.

Parkın bitkisel çeşitliliği, görsel bütünlüğü ve peyzaj karakteri dikkate alınarak planlanan yeni ağaçlandırma çalışmaları kademeli olarak gerçekleştiriliyor. Bu sayede önümüzdeki yıllarda anıt ağaç niteliği taşıyabilecek güçlü, sağlıklı ve estetik bir ağaç dokusunun oluşması hedefleniyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, parkın doğal yapısını koruyarak gelecek nesillere daha yeşil ve sağlıklı bir yaşam alanı bırakmayı amaçladıklarını belirterek çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Ayrıca belediye ekipleri süreç boyunca oluşabilecek geçici rahatsızlıklar nedeniyle vatandaşların anlayışına teşekkür etti.