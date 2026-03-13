Bursa Osmangazi'de yaşayan vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek çözüm önerileri sunmak için her Cuma günü bir mahalle ziyareti gerçekleştiren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın bu haftaki durağı Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi oldu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Başkan Erkan Aydın'a CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, Emek Zekai Gümüşdiş Mahalle Muhtarı Talip Abdioğlu, Emek Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Naci Özbay, belediye başkan yardımcıları ile meclis üyeleri eşlik etti.

Cuma namazını Emek Hacı Zahide Camii'nde kılan Başkan Erkan Aydın, namaz çıkışında Emek Zekai Gümüşdiş Mahalle Muhtarlığı'na ziyarette bulundu. Burada muhtar Talip Abdioğlu'ndan bilgiler alan Başkan Aydın, daha sonra ise mahalle sakinleriyle sohbet ederek talep ve önerileri yerinde dinledi. Mahallede yapılması planlanan çalışmalar hakkında da açıklama yapan Aydın, iletilen taleplerin en kısa sürede değerlendirilerek çözüm üretileceğini söyledi.