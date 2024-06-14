Nilüfer Belediyesi çalışanları, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesindeki son iş gününde bayramlaştı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer'deki bayramlaşma geleneği bu yıl da sürdürüldü.

9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde, Nilüfer Belediyesi'nde bayram coşkusu hep birlikte yaşandı. Başkan Şadi Özdemir ve yardımcıları, Konak Kültürevi, Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi, Nilüfer Belediyesi İzzet Şadi Sayarel Huzurevi, Alaaddinbey Hizmet Binası, Üçevler Kütüphanesi, İbrahim Yazıcı Stadyumu, Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi ve Nilüfer Kent Konseyi gibi belediyeye bağlı dış birimleri ziyaret ederek personelle tek tek bayramlaştı.

Başkan Şadi Özdemir, İzzet Şadi Sayarel Huzurevi'nde hoş bir sürprizle de karşılaştı.

Huzurevindeki yaşlıların bayramını kutlamak için gelen çocuklar, bayramlaşma etkinliğine renk kattı.

Son olarak Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde personelle toplu bayramlaşma gerçekleştiren Başkan Şadi Özdemir, herkese huzur ve mutluluk dolu bir bayram diledi.