Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki işyerlerinin yasal sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini denetledi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, ilçe genelindeki düzeni ve halk sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren işyerlerinin yasal düzenlemelere uygunluklarını inceledi. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerini ziyaret eden ekipler, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, sundurma ruhsatları ve gerekli belgelerin kontrolünü yaptı. Her 15 günde bir ve aylık periyotlarla gerçekleştirilen bu kontrollerde Fiyat Etiket Yönetmeliği’ndeki düzenlemeler de kontrol edildi.

Hem işyerlerinin yasalara uygun şekilde faaliyet göstermesini sağlamak, hem de vatandaşların haklarını korumak amacıyla gerçekleştirilen bu denetimlerde belgelerini eksiksiz yerine getiren işyerlerinin temsilcilerine teşekkür edilirken, eksikleri bulunanlara ise hızla gidermeleri konusunda uyarılar yapıldı.