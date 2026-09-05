Kurumsal hafızasını korumak ve belediye hizmetlerindeki işlem süreçlerini hızlandırmak amacıyla yeni web tabanlı dijital arşiv sistemini hayata geçiren Kayseri Melikgazi Belediyesi, yeni sistem ile yaklaşık 20 milyon belgesini daha sağlıklı ve etkin bir şekilde saklayacak.

KAYSERİ (İGFA) - Arşiv yönetiminde önemli bir dijital dönüşüme imza attıklarını ve teknolojik altyapılarını her geçen gün güçlendirdiklerini hatırlatan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor ve belediyemizde birçok dijital dönüşüme imza atıyoruz. Bu kapsamda ARGE Müdürlüğümüz belediye personelimize yeni geçmiş olduğumuz dijital arşiv sistemi hakkında bilgi verdi. Yeni sistemi tanıtarak nasıl kullanılması gerektiğini aktardı. Yeni dijital arşiv sistemi ile güvenli, düzenli ve kolay erişilebilir bir yapıya kavuşuyoruz. Bu sistem ile arşiv ile belge ve dosyalarımızın elektronik ortamda sınıflandırılması, güvenli biçimde saklanması, yetkili kullanıcılar tarafından hızlıca aranması ve ihtiyaç duyulduğunda kolaylıkla erişilebilmesi daha kolay olacak' dedi.

Yeni dijital arşiv sistemi ile geçmişin belgelerini korurken geleceğin belediyecilik anlayışını da bugünden inşa ettiklerini dile getiren Başkan Palancıoğlu, güçlü teknolojik altyapı, güvenli veri yönetimi ve hızlı erişim imkânıyla belediye hizmetlerini daha etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde yürütmeyi hedeflediklerini ifade etti.