Zabıta Haftası dolayısıyla Sakarya Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, Zabıta Müdürlüğü çalışanlarıyla düzenlenen yemekte bir araya geldi.

SAKARYA (İGFA) - Zabıta personelinin Zabıta Haftası'nı kutlayan Sakarya Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, ilçede düzenin sağlanması ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması noktasında özveriyle görev yapan çalışanlara teşekkür etti.

Başkan Yıldız, 'Vatandaşlarımızın huzuru ve ilçemizin düzeni için büyük bir gayretle görev yapan tüm zabıta personelimizin Zabıta Haftası'nı kutluyorum. Emekleri ve özverili çalışmalarından dolayı her birine teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum.' dedi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen programda Başkan Yıldız, zabıta personeliyle sohbet ederek görevleri ve çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.