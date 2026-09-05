Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde tamamlanan yaklaşık 2 kilometrelik yol yapım çalışmasını yerinde inceleyerek, bölgeyi vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bağ ve sayfiye alanlarının bulunduğu bölgede tamamlanan yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Yaklaşık 2 kilometrelik güzergahta 3 bin ton asfalt kullanılarak gerçekleştirilen çalışmanın bölge sakinlerinin ulaşım konforunu artıracağını belirten Başkan Çolakbayrakdar, yeni yolun vatandaşların hizmetine sunulduğunu ifade etti.

Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki çalışmaları değerlendiren Başkan Çolakbayrakdar, yatay mimari anlayışının bölgeye ayrı bir güzellik kattığının altını çizerek, 'Hayırlı günler diliyorum. Ertuğrulgazi Mahallemizdeyiz ve mekân içerisindeki yol yapım çalışmalarımızı tamamlamış durumdayız. Yaklaşık 2 kilometrelik güzergahta, 3.000 ton asfalt serimi gerçekleştirilerek yol yapım çalışmamız tamamlanmıştır. Vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bu bölgedeki yapılaşmaların hızlı bir şekilde devam etmesi ve özellikle yatay mimariye sahip, az katlı yapıların bulunması bölgeye ayrı bir güzellik katmaktadır. Erkilet bölgesindeki bu alan, tamamen iki katlı yapılardan oluşacak ve Kayseri'mize farklı mimarisiyle, farklı bir yaşam imkânı sunacak' İfadelerini kullandı.