Osmangazi Belediyesi, toplumum her kesimden kadının bir araya gelerek kaynaşmasını ve kadınlar arasında bir arada hareket etme olgusunu pekiştirmek adına Demeter Eşitlikçi Kadınlar Derneği işbirliğinde ‘Bursa Kadın ve Yaşam Forumu’ düzenliyor.BURSA (İGFA) -Kadınlara özel olarak gerçekleştirilecek olan ‘Bursa Kadın ve Yaşam Forumu’ 10 Ağustos Cumartesi günü Merinos Parkı’nda (Çarşamba Pazarpak Yanı) gerçekleştirilecek. Saat 17.00’da başlayacak olan Bursa Kadın ve Yaşam Forumu’nda kadınlar için Taş Boyama Atölyesi, Resim Atölyesi, Doğanın Dili Geri Dönüşüm Atölyesi ve Doğaçlama Atölyesi gibi birbirinden güzel ve renkli etkinlikler yer alacak. Ayrıca gerçekleştirilecek olan interaktif söyleşirler sayesinde katılımcılar, kadınlarda sıklıkla görülen kanser türleri ve kadın hakları konularında bilgilendirilecek. Bursa Kadın ve Yaşam Forumu’na toplumum her kesimden kadınların yanı sıra kadın haklarını savunan erkekler de davetli.

Kaynak: igf