Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, bazı bakanlıklarda görevden alma ve yeni atamalar gerçekleştirildi.
ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar şu şekilde;
Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Murat Soykan,
Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Doğu Bölge Müdürlüğüne ise Cengiz Altaş,
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcılığına Tuğgeneral Murat Yetiş,
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 1. Hukuk Müşavirliğine ise Verda Gülsen Yaşar,
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığına Hüseyin Yalçın Çakar,
Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök,
Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne İbrahim Emre Gürsoy,
Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Celal Baz,
Vakıflar Genel Müdürlüğü Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Murat Uslu,
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına Derya Örs,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğüne Nevşehir İl Müdürü Mahmut Selçuk,
Nevşehir İl Müdürlüğüne Ankara İl Müdürü Cüneyd Özdemir,
Ankara İl Müdürlüğüne Artvin İl Müdürü Nevim Öz,
Adıyaman İl Müdürlüğüne Mesut Polat, Kilis İl Müdürlüğüne Çetin Tutaş atandı.