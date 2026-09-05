Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete, 35 ile yeni müftü ataması yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete yayımlanan kararlara göre, 35 ilin müftüsü değiştirildi. Bilecik, Kocaeli, Karabük, Zonguldak, Konya ve Nevşehir il müftüleri ise görevden alındı.

İŞTE ATANAN YENİ İL MÜFTÜLERİ:

Bartın: Mehmet Çelebi

Aydın: Seyfullah Çakır

Samsun: Hasan Güneş

Adana: Lütfü İmamoğlu

Afyonkarahisar: Ali Hayri Çelik

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Bilecik: Yusuf Dikmen

Tunceli: Fethullah Yavuz

Iğdır: Alettin Bozkurt

Kilis: Zahit Demirel

Karabük: Mustafa Yavuz

Gümüşhane: Faruk Gürbüz

Karaman: Muharrem Biçer

Isparta: Yusuf Eviş

Kırklareli: Veysel Işıldar

Aksaray: Ali Efe

Kocaeli: Hüseyin Demirtaş

Bolu: Selçuk Kılıçbay

Giresun: Hüseyin Okuş

Hakkari: Recep Eren

Niğde: Yavuz Yıldız

Kars: Selami Aykul

Nevşehir: Hayri Erenay

Zonguldak: Bayram Danacı

Bayburt: Basri Bektaş

Konya: Celal Büyük

Diyarbakır: İsmail Fakirullahoğlu

Erzincan: Selim Yazıcı

Yalova: Naci Çakmakçı

Rize: İlyas Yılmaztürk

Şanlıurfa: Mehmet Sırrı Şık

Van: Kadir Koçak

Bitlis: Ömer Keskin

Burdur: Paşa Bektaş

Sinop: Mehmet Arslaner

Kütahya: Hasan İzmirli'

Kaynak: RSS