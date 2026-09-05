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ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete yayımlanan kararlara göre, 35 ilin müftüsü değiştirildi. Bilecik, Kocaeli, Karabük, Zonguldak, Konya ve Nevşehir il müftüleri ise görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete, 35 ile yeni müftü ataması yayımlandı.

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