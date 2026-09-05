Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete, 35 ile yeni müftü ataması yayımlandı.
ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete yayımlanan kararlara göre, 35 ilin müftüsü değiştirildi. Bilecik, Kocaeli, Karabük, Zonguldak, Konya ve Nevşehir il müftüleri ise görevden alındı.
İŞTE ATANAN YENİ İL MÜFTÜLERİ:
Bartın: Mehmet Çelebi
Aydın: Seyfullah Çakır
Samsun: Hasan Güneş
Adana: Lütfü İmamoğlu
Afyonkarahisar: Ali Hayri Çelik
Bilecik: Yusuf Dikmen
Tunceli: Fethullah Yavuz
Iğdır: Alettin Bozkurt
Kilis: Zahit Demirel
Karabük: Mustafa Yavuz
Gümüşhane: Faruk Gürbüz
Karaman: Muharrem Biçer
Isparta: Yusuf Eviş
Kırklareli: Veysel Işıldar
Aksaray: Ali Efe
Kocaeli: Hüseyin Demirtaş
Bolu: Selçuk Kılıçbay
Giresun: Hüseyin Okuş
Hakkari: Recep Eren
Niğde: Yavuz Yıldız
Kars: Selami Aykul
Nevşehir: Hayri Erenay
Zonguldak: Bayram Danacı
Bayburt: Basri Bektaş
Konya: Celal Büyük
Diyarbakır: İsmail Fakirullahoğlu
Erzincan: Selim Yazıcı
Yalova: Naci Çakmakçı
Rize: İlyas Yılmaztürk
Şanlıurfa: Mehmet Sırrı Şık
Van: Kadir Koçak
Bitlis: Ömer Keskin
Burdur: Paşa Bektaş
Sinop: Mehmet Arslaner
Kütahya: Hasan İzmirli'