Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanı Rıza Topkül, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı 10 gün içinde Türkiye’nin en yüksek 5 dağının zirvesine tırmanarak kutladı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanı Rıza Topkül, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamak için üç dağcı arkadaşıyla Türkiye’nin en yüksek ilk 5 dağının zirvesine tırmandı. Dağcılar, 10 gün içinde 5 bin 137 rakımlı Ağrı, 4 bin 135 rakımlı Cilo, 4 bin 58 rakımlı Süphan, 3 bin 937 rakımlı Kaçkar ve 3 bin 917 rakımlı Erciyes’e tırmanarak tarihi bir başarıya imza attılar.

Rıza Topkül, üç dağcı arkadaşı ile birlikte son bir yıldır bu proje için hazırlandıklarını söyledi. İlk olarak Erciyes Dağı’nın zirvesine çıktıklarını dile getiren Rıza Topkül, “30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz bu faaliyetle, 10 günde ülkemizin en yüksek 5 dağının zirvesine tırmandık. Böylece tarihi bir başarıya imza attık. Her çıktığımız zirvede Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andık ve Türk Bayrağımızı dalgalandırdık. Tırmanışlarımızı başarı ile tamamlamanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Rıza Topkül, söz konusu projedeki destekleri için Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e teşekkür etti.