Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin kadınların sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlamak için kurduğu NİLSEM 2023-2024 eğitim döneminde de binlerce kadına eğitim verdi.BURSA (İGFA) - Kurulduğu günden bu yana 40 bine yakın kadına eğitim vererek onların üretim ve sosyal hayata katılmalarını sağlayan Nilüfer Sürekli Eğitim Merkezi (NİLSEM), 2023-2024 eğitim dönemini tamamladı.

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde, kadınların sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurulan NİLSEM, 2005 yılından bu yana 39 bin 853 kadının hayatına dokundu.

Kadın giysi dikimi, gümüş kazaziye, makrome, çini boyama ve hasır sepet gibi 264 farklı branşta düzenlenen eğitimlere 4 bin 853 kadın katıldı. Kadınlar, yıl boyunca öğrendiklerini renkli bir sergiyle taçlandırdı. Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri, NİLSEM’in Fethiye Mahallesi’ndeki merkezinde sergilendi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Fethiye Mahalle Muhtarı Mustafa Ormanlı, Nilüfer Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alaaddin Sarı, NİLSEM eğitmenleri ve kursiyerlerinin katılımıyla bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen serginin açılışına el sanatları meraklıları büyük ilgi gösterdi. Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun açılışta yaptığı dans gösterileri ise izleyenlerden büyük beğeni topladı.

“KADINLARIMIZI DESTEKLEMEYE HAZIRIZ”

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, kadınların hayatın içinde daha fazla yer almasını istediklerini belirterek, "Nilüfer Belediyesi olarak kadınlarımızı her konuda desteklemeye hazırız. Önümüzdeki dönemde NİLSEM kurslarımızın sayısını artırmayı ve Nilüfer Halk Eğitim Müdürlüğü ile işbirliklerimizi güçlendirerek birçok projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu sayede kadınlarımızın el becerilerini geliştirmelerini ve ekonomik anlamda kazanç elde ederek kendilerini daha da ileriye taşımalarını istiyoruz" dedi.

Fethiye Mahalle Muhtarı Mustafa Ormanlı, kadınların eğitim, üretim ve sosyal hayatta var olmalarının ve ekonomik anlamda katma değer oluşturmalarının önemine vurgu yaparak, NİLSEM kursiyeri kadınları tebrik etti.

Nilüfer Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alaaddin Sarı da, NİLSEM ve halk eğitim merkezlerinin birbirleriyle eş değer işler yaptıklarını belirterek, Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Halk Eğitim Merkezi arasında imzalanan protokol ile bu kurumların daha üst düzeyde hizmet vermeye başlayacağını söyledi.



Konuşmalar sonrasında Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alaaddin Sarı NİLSEM eğitmenleri ve kursiyerlerine katkılarından dolayı belge ve plaket takdim etti.