New York’ta gözaltındayken fenalaşarak hayatını kaybeden 29 yaşındaki Türk vatandaşı Musa Çetin’in intihar ettiği, güvenlik kamerası görüntüleriyle doğrulandı. Cenaze töreni 5 Eylül’de New Jersey’de yapılacak, naaşı Ağrı’ya gönderilecek.abdpost / ABD (İGFA) - New York’ta gözaltındayken fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve yaşamını yitiren 29 yaşındaki Türk vatandaşı Musa Çetin’in ölümüyle ilgili incelemeler tamamlandı.

Alınan bilgiye göre karakoldaki güvenlik kamerası görüntüleri, Çetin’in kendi iradesiyle yaşamına son verdiğini net bir şekilde ortaya koydu. Olayın intihar olduğu teyit edilirken, genç adamın bu noktaya gelmesine yol açan psikolojik etkenlerin araştırılması için yetkililerden söz alındı.

New York Türk toplumu temsilcilerinden Ali Rıza Doğan, yaptığı açıklamada, Çetin’in ölümünün ardından New York Belediye Başkanlığı’nın güvenlik kamerası görüntülerini ailesi ve avukatlarla paylaştığını belirtti. Doğan, “Videoda Musa’nın kendi canına kıydığı açıkça görülüyor. Tüm soru işaretleri giderildi. Süreçte destek olan Belediye Başkanı Eric Adams, Dedektif Muhammed Amen, Halkla İlişkiler yetkilisi Fred, Chief Griffith ve ekibe Türk toplumu adına teşekkür ediyorum” dedi.

Doğan, göçmen kökenli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, eşit haklar ve yasal yolların önemini vurguladı.

Bu arada Musa Çetin için cenaze töreni, 5 Eylül 2025 Cuma günü New Jersey, Cliffside Park’taki Bergen Camii’nde düzenlenecek. Ardından naaşı, memleketi Ağrı’ya gönderileceği öğrenildi. Çetin’in ani ölümü, New York’taki Türk toplumu ve ailesini derin üzüntüye boğdu.