Kocaeli'de Vali Aktaş ve Büyükkşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Büyük Aile Sofrası'nda şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi. Protokol üyeleri ve aileler, hep birlikte oruçlarını açtı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleri ve gaziler ile birlikte yaptı.

Büyük Aile Sofrası adı altında düzenlenen bu anlamlı buluşma, Antikkapı Restoran'da gerçekleştirildi. İftar programına eşi Prof Dr. Figen Büyükakın ile birlikte katılan Başkan Büyükakın, tüm masaları tek tek gezerek şehit aileleri ve gaziler ile sohbet etti. Büyükakın çifti, hal hatırlarını sorarak yakından ilgilendi. Protokol üyeleri ve katılımcılar, daha sonra hep birlikte oruçlarını açtı.

KATILIM YÜKSEKTİ

Vali Aktaş'ın eşi Songül Aktaş, Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral Yalçın Payal, Kocaeli Eğitim ve Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, Radiye Sezer Katırcıoğlu, CHP Milletvekili Nail Çiler, YRP Milletvekili Mehmet Aşıla, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP İl Başkanı Kamil Akın, BBP İl Başkanı Metehan Küpçü, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık ile Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı, Ramazan ayının ilk iftarına katılan isimler oldu.