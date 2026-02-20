BTÜ'lü öğrenciler, gıda üretimi sırasında ortaya çıkan atık nişastayı biyobozunur ambalaj filmine dönüştüren bir projeye imza attı. Çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğe katkı sağlayan proje, 'Sürdürülebilirlik Hackathonu'nda üçüncülük ödülüne layık görüldü.

BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri, 'Ecologics: Geleceği Kodlayan Genç Zihinler' projesi kapsamında gerçekleştirilen Sürdürülebilirlik Hackathonu'nda geliştirdikleri sürdürülebilirlik odaklı projeyle 3'üncülük ödülüne layık görüldü.

BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencileri Sena Eşer, Naz Tüysüz, Şeyma Bakcaoğlu ile Gıda Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Beyzanur Aydın'dan oluşan 'Niş-hendis' takımı, hackathon kapsamında Şener Gıda ile eşleşerek gerçek üretim verileri üzerinden yenilikçi bir çözüm geliştirdi.

ATIK NİŞASTADAN BİYOBOZUNUR AMBALAJ FİLMİ

'Atık Nişastadan Biyobozunur Ambalaj Filmi Üretimi' adlı projede öğrenciler, Şener Gıda'nın üretim sürecinde ortaya çıkan nişasta firesinin aslında yüksek katma değerli bir hammadde olduğunu ortaya koydu.

Fabrikadan elde edilen atık nişasta, laboratuvar ortamında saflaştırılarak gliserol ile birleştirildi ve tamamen doğada çözünebilen, mikroplastik üretmeyen biyobozunur ambalaj filmi üretildi.

76 TON KARBON SALINIMI ÖNLENDİ, 3 BİN 800 AĞAÇ KURTARILMIŞ OLDU

Geliştirilen sistemin yalnızca çevresel değil, ekonomik açıdan da önemli kazanımlar sunduğunu belirten öğrenciler, 'Projemiz sayesinde yılda 76 ton karbon salınımının önüne geçtik, bu da yaklaşık 3 bin 800 ağacın korunmasına eşdeğer: Hesaplarımıza göre projemiz sayesinde fabrika yıllık 11 ton nişasta tasarrufu sağlayarak yaklaşık 1,3 milyon TL ekonomik kazanç elde edebilecek. Kurulacak sistemin maliyetini ise yalnızca 1 ay gibi kısa bir sürede geri ödeyebilecekler. Biz burada 'doğadan geleni doğaya zarar vermeden geri döndürüyoruz' ve Şener Gıda'yı çok daha yeşil, sürdürülebilir bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz' dedi.

REKTÖR ÇAĞLAR'DAN TEBRİK

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, öğrencilerin ortaya koyduğu bu başarının, üniversitenin sürdürülebilirlik, çevre bilinci ve üniversite-sanayi iş birliği vizyonunun güçlü bir yansıması olduğunu ifade etti.

Gerçek üretim verileri üzerinden geliştirilen projenin hem çevresel hem de ekonomik fayda sağlamasının son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Rektör Naci Çağlar, 'BTÜ olarak öğrencilerimizi yalnızca teorik bilgiyle değil, sahaya dokunan, çözüm üreten ve topluma değer katan projeler geliştirecek şekilde yetiştiriyoruz. Atık olarak görülen bir hammaddenin çevre dostu bir ürüne dönüştürülmesi, gençlerimizin sürdürülebilir gelecek vizyonunu net biçimde ortaya koyuyor' diye konuştu.