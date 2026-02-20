Sakarya BŞB, şehir içi trafiği rahatlatmak için 3 yeni arterde çalışma başlattı. Alparslan Türkeş Cd., 32. Sokak ve 4. Cadde'de devam eden çalışmalar yerinde incelendi. 4. Cadde, Beşköprü-Serdivan arası mesafeyi 200m'ye indirecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 'Aynı Anda Her Alanda' mottosuyla şehir genelinde ulaşımı rahatlatacak hamleler yapmaya devam ediyor. Bütüncül ve planlı bir şekilde çalışmalarını yürüten Büyükşehir, şehir merkezi ve Serdivan trafiğine nefes aldıracak3 yeni arter üzerinde çalışıyor.

Adapazarı'nda Çevre Yolu'ndan Kuyudibi ve Kuzey Terminal'e kadar kesintisiz ulaşımı sağlayacak Alparslan Türkeş Caddesi, Serdivan'da ise Medeniyet Bulvarı'ndan Eski Kazımpaşa Hattı'nı birbirine bağlayacak 32. Sokak ve Beşköprü'den Serdivan'a direk geçişi sağlayacak 4. Cadde'de hummalı bir çalışma yürütülüyor. Başkan Yusuf Alemdar, 3 yeni hatta yapılan çalışmayı sahada, yerinde inceledi, teknik ekipten bilgiler aldı ve önemli mesajlar verdi. İncelemeye Genel Sekreter Yardımcısı Aslan Yılmaz, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Talha Arslan ve ilgili şube müdürleri eşlik etti.

İLK DURAK ALPARSLAN TÜRKEŞ

Alemdar'ın ilk durağı Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki çalışmalar oldu. Kamulaştırma, kazı dolgu, pmt serimi ve kaldırım çalışmalarının tamamlandığı 700 metrelik yeni cadde şehir merkezi trafiği için önemli bir geçiş arteri olacak.

Çevre yolu ile Kuzey Terminali arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak güzergâh asfalt serimi için gün sayıyor. Alemdar'ın bir sonraki durağı ise Serdivan'ın önemli geçiş güzergâhı olan 32. Sokak oldu. İstinat duvar imalatı, kazı dolgu ve altyapı çalışmalarının tamamlandığı güzergâh asfalt serimi, kaldırım imalatı ve aydınlatma sistemlerinin montajı sonrası yeni hazır olacak.Bittiğinde Serdivan ulaşımına katkı sağlayacak. İncelemelerin son durağı ise Serdivan ilçe merkezi ve Beşköprü Mahallesi arasında yolculuk sürelerini kısaltacak 4. Cadde oldu.

20 metre genişliğe sahip olacak yeni cadde iki gidiş, iki geliş şeridi, geniş kaldırım ve yürüyş yollarıyla bölgenin göz bebeği olacak. Beşköprü'den Serdivan'a 4 bin 500 metre olan mesafeyi 200 metreye indirecek cadde yakında hizmete alınacak.

'EN KISA SÜREDE HEMŞERİLERİMİZLE BULUŞTURACAĞIZ'

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Alemdar, Sakarya'nın ulaşım ağlarını yeni yatırımlarla genişlettiklerini ifade ederek, 'Şehrimizin ulaşım alternatiflerini çoğaltarak vatandaşlarımızın yolculuk sürelerini kısaltmak için çalışıyoruz. İhtiyaç duyulan noktalarda gerekli müdahaleleri yaparak Alparslan Türkeş Caddesi'nde, 32. Sokak'ta ve 4. Cadde'de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önemli aşamalar kaydettiğimiz güzergâhları en kısa sürede hemşerilerimiz ile buluşturacağız' dedi.