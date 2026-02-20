İzmir Bornova Belediyesi tarafından Dramalılar Köşkü'nde düzenlenen söyleşi programında, sağlıklı ilişkiler ve flört şiddeti çok yönlü biçimde ele alındı.

İZMİR (İGFA) - Alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, ilişkilerde sınır koymanın önemi ve flört şiddetinin kadınlar üzerindeki hukuki sonuçları katılımcılarla paylaşıldı.

'SINIR KOYMAK BİR KOPUŞ DEĞİL, KENDİNİ KORUMAKTIR'

'Sağlıklı İlişkiler Üzerine: Bir Daha Görüşmeyelim' başlıklı ilk oturumda Uzman Psikolog Ü. Aslı Macit, ilişkilerde sağlıklı iletişim, bireysel sınırlar ve ayrılık süreçlerinin psikolojik boyutlarını değerlendirdi. Macit, 'Sağlıklı bir ilişkide 'hayır' diyebilmek, suçluluk değil güç göstergesidir. Sınır koymak sevgisizlik değil, kişinin kendine duyduğu saygının bir ifadesidir' sözleriyle özellikle genç kadınlara önemli mesajlar verdi.

FLÖRT ŞİDDETİNİN HUKUKİ GERÇEKLİĞİ

Programın ikinci bölümünde Avukat Necmiye Ece Uncu Danyıldız, 'Flört Şiddetinin Kadınlar Üzerindeki Hukuki Yüzü' başlıklı sunumuyla flört şiddetinin tanımını, türlerini ve yasal boyutlarını anlattı. 'Şiddet evlilikle başlamaz; flört döneminde başlayan ısrar, baskı ve kontrol davranışları da hukuken şiddet kapsamındadır' diyen Danyıldız, kadınların sahip olduğu yasal haklar ve başvuru yolları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplumsal farkındalık için güçlü bir adım

Psikolojik ve hukuki perspektiflerin bir araya geldiği söyleşi, katılımcılara yalnız olmadıklarını hissettiren, bilinçlendirici ve güçlendirici bir atmosfer sundu. Etkinlik, sağlıklı ilişkiler konusunda farkındalığı artırmayı ve flört şiddetine karşı toplumsal duyarlılığı güçlendirmeyi amaçladı.