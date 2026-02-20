Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu Gebze'de de yaşatıyor. Bu kapsamda Gebze Kent Meydanı'nda kurulan çadırda ilk iftar yapıldı. Gebzeliler, aynı sofrada hep birlikte oruç açmanın hazzını yaşadı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Kent Meydanı'nda kurulan Ramazan Çadırı, 11 Ayın Sultanı'nın ilk iftarında binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturdu.

Duaların yükseldiği meydanda paylaşmanın ve birlikte olmanın sıcaklığı hissedildi. Günün telaşı içinde iftara yetişemeyenler de kardeşlik sofrasına konuk oldu.

Gebze Kent Meydanı, Ramazan ayının getirdiği huzurun en güzel halini yaşadı.

AYNI SOFRADA BULUŞMANIN MUTLULUĞU

Büyükşehir'in gönül sofrasında buluşan vatandaşlar, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledi. Ramazan Çadırı'nda kurulan sofralarda dayanışma ve birlik duygusu ön plana çıktı.

Her yaştan vatandaşın yan yana oturduğu iftar programında Ramazan'ın birleştirici atmosferi Gebze Kent Meydanı'nı sardı. İftar programına yoğun ilgi gösteren Gebzeliler, aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Büyükşehir'in iftar programları Ramazan ayı boyunca aynı noktada devam edecek.