Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü Atletizm erkek takımı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Yarışması'nda Türkiye'yi ve şehri temsil edecek.

NEVŞEHİR (İGFA) - 8 Şubat 2026 tarihinde Portekiz'de yapılacak olan Avrupa şampiyon kulüpler kros şampiyonası için Nevşehir Belediyesi spor kulübü resmi başvurusunu yaptı. 2025 atletizm ligini Fenerbahçe'nin ardından 2. olarak tamamlayan Nevşehirli atletler Avrupa şampiyonasına katılma hakkı elde ettiler.

Şampiyona hazırlıklarını Antrenörleri Hakan Köstekçi ve Resul Köstekçi nezaretinde aralıksız sürdüren takımda Mert Hanifi Odacı, Yağız Pala, Ömer Efe Kantemiz ve Batuhan Ergöz yer alıyor. Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen Nevşehirli sporcuların Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne transferlerinden hemen sonra sporcularımız performanslarıyla turnuvalara başarılarıyla damga vurdular.

Türkiye'nin en başarılı atletizm takımlarının birisi olan Nevşehir Belediyesi SK'nın 2025 yılı Şubat ayında Portekiz'de yapılacak olan 'Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Yarışması'nda Türkiye'yi temsil ederek büyük başarılar elde etmeleri bekleniyor.