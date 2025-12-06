Keçiören Belediyesi tarafından kapsamlı yenileme çalışmaları yapılan Yasemin Adar Spor Salonu, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan'ın ev sahipliğinde düzenlenen programla hizmete açıldı.

ANKARA (İGFA) - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı, Dünya ve Avrupa Şampiyonu, Olimpiyat Üçüncüsü Milli Güreşçi Yasemin Adar, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, İYİ Parti Keçiören İlçe Başkanı Haluk Baran, Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören İlçe Kadın Kolları Başkanı Birsen Çakıcı, Keçiören Spor Kulübü Başkanı Abdullah Çakmar, sporcular, antrenörler, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

'Yasemin Adar Spor Salonu ile kadınlarımıza yeni bir yaşam alanı sağladık'

Programda katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, 'Bugün, büyük bir onur ve gururla ismini verdiğimiz Yasemin Adar Spor Salonu'nu kapsamlı yenileme çalışmaları ile mahallemize kazandırıyoruz. Bu ismin, taşıdığı maneviyat ve değerle bu tesise çok yakıştığına, ilham vereceğine yürekten inanıyoruz.' dedi.

Yasemin Adar'ın Türk milletine büyük gururlar yaşattığını hatırlatan Başkan Özarslan, konuşmasının devamında şunları söyledi: 'Yasemin Adar, Türk bayrağını gururla göklere taşıyarak bizlere milli ve manevi duygular yaşatmıştır. Aynı ruhla bu spor merkezi de kadınlarımıza güç, gençlerimize ilham olacaktır. Biz biliyoruz ki yüce Türk milletini millet yapan sadece kökeni değil, taşıdığı milli ve manevi değerleridir. Türk kadını, bu milletin mayasıdır. Kara Fatmalarla, Nene Hatunlarla, Halide Ediplerle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında durmuş, bu milletin kaderini omuzlamıştır. Bugün de Yasemin Adarlar yetiştirmeye devam eden Türk kadını, başımızın tacıdır. Bizler, bu yapıların tamamlanıp milletimize hizmet etmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü bizim derdimiz; söz verdiğimiz gibi, halkımıza baş olmak değil, hizmetkâr olmaktır. Öyle de olmaya devam edeceğiz. Buralarda emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene!'

'Keçiören'de adımı taşıyan bu tesis benim için gurur kaynağı'

Programda konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Adar, tesise adının verilmesinden dolayı büyük bir gurur yaşadığını belirterek şunları söyledi: 'Keçiören Belediyesi tarafından kadınlara özel Yasemin Adar Spor Salonu'nun faaliyete geçtiği bu anlamlı günde sizlerle bir arada olmaktan büyük onur duyuyorum. Adımı taşıyan bu tesisin, kadınların sporla buluşmasına yönelik önemli bir yatırım olarak ilçemize kazandırılması benim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Bu spor salonunun hayata geçirilmesine öncülük eden; kadınların spora erişimini artırma konusundaki güçlü iradesi ve desteklerinden dolayı Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mesut Özarslan'a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Spor hayatım boyunca elde ettiğim başarıların temelinde, kadınlara imkân sunulduğunda her alanda büyük başarılara ulaşabileceklerine olan inancım yer almaktadır. Bu tesisin de aynı inanç doğrultusunda birçok kadının gelişimine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Kadınlara özel olarak tasarlanan bu spor salonunun Keçiören'e hayırlı olmasını diliyorum.'

'Dünya Kadın Hakları Günü'nde kadınlara özel tesis açılması çok kıymetli'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: 'Dünya Kadın Hakları Günü'nde kadınlarımıza özel bir tesisin açılması son derece kıymetli. Burası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkenti Ankara. Atatürk, Türk kadınlarına, dünya kadınlarından çok daha önce seçme ve seçilme hakkı tanıyarak büyük bir vizyon ortaya koymuştur. Bu doğrultuda, Başkent'te kadınlara yönelik böyle bir spor tesisinin hayata geçirilmesi ayrı bir değer taşıyor. Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özarslan'ın, Milli Güreşçimiz Yasemin Adar'ın adını bu spor salonuna vererek attığı bu adım da takdir ve teşvik açısından çok değerli. Bu yaklaşımı için kendisine teşekkür ediyor, bu tür tesislerin sayısının artmasını temenni ediyorum.'

'Mesut Başkanımız, Keçiören'e ciddi bir ivme kazandırdı'

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, konuşmasında Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın spora verdiği desteğin önemine dikkat çekerek 'Mesut Başkanımız göreve geldiğinden bu yana Keçiören'e ciddi bir ivme kazandırdı. Başkanımızın özellikle spora yönelik çalışmaları takdire şayandır. Son iki yıldır Keçiören'de düzenlediği Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri, Türkiye'nin en büyük ödüllü organizasyonlarından biri hâline geldi. Milli Güreşçimiz Yasemin Adar'ın isminin bu tesise verilmesi son derece gurur verici. Başkanımıza teşekkür ediyor, spor salonunun Keçiören'e hayırlı olmasını diliyorum.' diye konuştu.

'Mesut Başkan, kadınlara verdiği değeri bir kez daha gösterdi'

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de yaptığı konuşmada Keçiören'de Türk güreşi adına çok anlamlı bir gün yaşadıklarını belirterek şunları ifade etti: 'Genel Müdürümüz Yasemin Adar'ın adının bu tesise verilmesi, kadın güreşinde dünyaya Türk kadınının gücünü göstermiş efsane sporcumuzun isminin yaşatılması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu kararı alan ve hayata geçiren Keçiören Belediye Başkanımıza ve ekibine, Türk güreşi adına teşekkür ediyorum. Sayın Mesut Başkanımız sadece güreşe değil, sporun tüm branşlarına her zaman katkı sağlıyor. Kadınlara özel bu spor salonuyla onlara verdiği değeri bir kez daha gösterdi. Herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bu tesisin, kadınların spora katılımını artıracağına inanıyorum. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyor, bu spor salonunun Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum.'

Uzman antrenörler eşliğinde ücretsiz eğitim

Kafkas Mahallesi'nde bulunan Yasemin Adar Spor Salonu, modern ekipmanlarla donatılarak kadınların çeşitli spor dallarında faaliyet gösterebileceği şekilde hazırlandı. Salonda, kadınlara pilates, zumba ve taekwondo; kız çocuklarına ise karate, taekwondo ve judo gibi branşlarda eğitimler verilecek. Uzman antrenörler ve sağlık personeli eşliğinde ücretsiz, düzenli ve güvenli spor imkânı sunan tesis, ilçedeki kadınların sosyal etkileşim ve dayanışma içinde sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarını hedefliyor.

'Başkanımızdan Allah razı olsun'

Spor salonunun yenilenerek donanımlı hale getirilmesinden dolayı Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a teşekkür eden mahalle sakinleri, 'Başkanımızdan Allah razı olsun, bütün kadınlar için güzel bir spor merkezi oldu.' sözleriyle memnuniyetlerini ifade etti.

Başkan Mesut Özarslan, programın sonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı, Dünya ve Avrupa Şampiyonu, Olimpiyat Üçüncüsü Milli Güreşçi Yasemin Adar'a plaket ve Atatürk resmi takdim etti.