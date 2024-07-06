Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle 2 maç men cezası alan Merih Demiral'a şehrin dört bir tarafına astırdığı billboardlarla destek verdi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, milli futbolcu Merih Demiral'a Avusturya maçında gol sevinci sırasında yaptığı 'bozkurt' işareti nedeniyle UEFA tarafından 2 maç ceza verilmesine tepkisini gösterdi. Verdiği karardan dolayı UEFA’yı kınadığını belirten Arı, Demiral’a destek için hazırlattığı görselleri hem sosyal medya hesaplarından paylaştı hem de şehrin dört bir tarafında bulunan billboardlara astırdı.

Arı’nın hazırlattığı görsellerde “Ne Mutlu Türk’üm Diyene. Gururumuzsun Melih Demiral. Nevşehir olarak daima yanındayız” ifadelerine yer verildi.

Arı, “Ülkemizin gururu olan milli takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Bu süreçte milli futbolcumuz Merih Demiral'a verilen cezayı son derece siyasi ve kabul edilemez buluyorum. Bu tür cezalar, oyuncularımızı hırslandırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. UEFA ve Avrupa iki yüzlüğünü bir kez daha sergiledi. Onlara en güzel cevabı evlatlarımız yarın sahada verecektir.” dedi.

Bu arada Belediye Başkanı Arı, yarın akşam Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımımızın heyecan dolu çeyrek final mücadelesini dev ekranda izlemek üzere tüm Nevşehirlileri Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesine davet etti.